Из-за масштабных военных перевозок в Беларуси возник дефицит железнодорожных вагонов: в последний раз такое было в конце 2021 года

В конце августа 2026 года на Белорусской железной дороге возник дефицит исправных пустых вагонов-платформ, готовых к погрузке. Это связано с увеличением объемов военных перевозок, а подобная ситуация в последний раз фиксировалась в конце 2021 года.

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Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси. Часть универсальных платформ из парка Белорусской железной дороги и транспортно-логистического центра "Белинтертранс" уже выделена для военных перевозок или зарезервирована для ближайших отправлений.

Часть вагонов зарезервирована для военных перевозок

Из-за дефицита платформ другие грузоотправители получают меньше вагонов или вынуждены ждать их подачи. В то же время точное количество платформ, задействованных в перевозке военной техники, а также станции погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны.

Дефицит совпал по времени с оперативно-тактическими учениями сил ВВС и ПВО Беларуси, которые проходят с 25 августа по 10 сентября. Второй этап учений должен пройти на российском полигоне Ашулук, где запланированы боевые стрельбы авиационных и зенитных ракетных подразделений.

Впрочем, по данным источников, перевозки на Ашулук объясняют лишь незначительную часть нынешней потребности в платформах. Остальные вагоны, вероятно, выделили для других военных перевозок, назначение которых пока не удалось установить.

Почему возник дефицит платформ

Вагоны-платформы используются для перевозки танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок и другой военной техники. Для каждой такой перевозки вагоны подбирают в зависимости от их типа, длины и грузоподъемности, после чего проверяют техническое состояние.

Платформы становятся недоступными для гражданских грузоотправителей не только на время самой перевозки. Они выбывают из общего оборота ещё при подаче на станции военной погрузки ивозвращаются в него только после разгрузки, технического осмотра и последующего перераспределения.

Подобная ситуация наблюдалась во время учений в 2021 году

Аналогичный дефицит вагонов-платформ фиксировался в сентябре 2021 года во время совместных учений Беларуси и России "Запад-2021". Тогда Белорусская железная дорога не могла обеспечить платформами дополнительные заявки крупных предприятий.

Тогдашние власти объясняли отсутствие свободных вагонов выполнением государственных задач, связанных с национальной безопасностью. Часть платформ была занята перевозкой военной техники, а после завершения учений вагоны еще несколько недель находились на техническом обслуживании.

Представление о масштабах таких перевозок дают данные за 2025 год. Тогда для перевозки техники трёх подразделений ВВС и ПВО на полигон Ашулук потребовалось 104 платформы, а ещё 36 вагонов были задействованы для отдельного эшелона, который перевозил технику на полигон Капустин Яр.

В то же время нынешний дефицит платформ пока не свидетельствует о подготовке к новому масштабному перемещению российских войск через Беларусь. В январе 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, российские военные эшелоны начали массово прибывать в страну.

Только в январе 2022 года в адрес Министерства обороны Беларуси направили 5229 вагонов различных типов, а в феврале — ещё 3292. На данный момент нет данных о сопоставимых масштабах военных перевозок, массовом прибытии российских подразделений или скоплении эшелонов на определенных направлениях.

Ситуация может измениться, если дефицит платформ продлится долго, количество не обеспеченных заявок будет расти или появятся новые маршруты военных эшелонов. Пока что, по имеющимся данным, речь идет лишь о нехватке вагонов-платформ из-за военных перевозок.

Напомним, 26 августа стало известно о строительстве в Гомельской области железнодорожной инфраструктуры для нового военного объекта. По данным журналистов, проект предусматривает подъездной путь на 60 вагонов и грузовую платформу для разгрузки военной техники.

Как писал OBOZ.UA, Беларусь продолжает наращивать военное присутствие у границы с Украиной и формирует новую десантно-штурмовую бригаду. В то же время в ГПСУ заявили, что пока не видят непосредственной угрозы для Украины.

Как писал OBOZ.UA,

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