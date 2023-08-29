В Беларуси 'вагнеровцам' начали выдавать новые паспорта: Латушко объяснил, в чем главная опасность

На территории Беларуси начали выдавать новые паспорта наемникам российской частной компании "Вагнер". Документы подлинные, но оформляют их на другие имена.

Видео дня

Такая тенденция несет в себе угрозы для европейских стран. На это указал беларусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления и замруководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в интервью РАР.

Он подчеркнул, что информация подтвержденная. По его мнению, получив новый паспорт, наемные убийцы из рядов "Вагнера" запросто смогут въезжать на территорию Европейского Союза через пограничные переходы "для совершения диверсий и терактов".

На вопрос о масштабах операции с выдачей документов Латушко ответил, что не может назвать точно, о каком количестве паспортов идет речь. В то же время со ссылкой на собственные источники добавил, что их выдают уже в течение месяца.

Также он отметил, что после смерти в авиакатастрофе руководства "Вагнера" (главаря Евгения Пригожина и его зама Дмитрия Уткина) и новости о том, что "вагнеровцы" якобы демонтируют свой лагерь на территории республики, до сих пор в Беларуси остаются несколько тысяч наемников этой российской ЧВК.

По его оценке, беларусский диктатор Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков".

Латушко отметил, что часть "вагнеровцев", вероятно, отправится в Африку, другие подпишут контракты с минобороны России, а остальные уволятся со службы или останутся в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее европейские страны – Польша, Литва, Латвия и Эстония – заявили, что в случае "серьезного инцидента" приостановят функционирование всех пунктов пропуска на своей границе с Беларусью. Это решение было принято на фоне того, что в последние месяцы наблюдается возврат риска нелегальной миграции через беларусскую границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!