Если Лукашенко умрет, Путин может не выиграть борьбу за Беларусь, – Мельник

В случае, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко из-за болезни отойдет от власти, в этой стране начнется внутренняя борьба, в которой российский фактор будет определяющим. Однако Кремлю может не удаться "навести порядок" в Беларуси и реализуется невыгодный для него сценарий.

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Намерение главы Кремля Владимира Путина разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие является элементом ядерного шантажа. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"В любом случае физическая смерть или политическая смерть – неспособность Лукашенко выполнять свои обязанности – будет иметь для Беларуси существенные последствия, прежде всего внутриполитические. Это абсолютно естественное явление для авторитарных режимов. После этого возникает определенный вакуум власти, внутренняя борьба", – заметил эксперт.

По его оценкам, наиболее мощным будет российский фактор. Вопрос будет только в том, "насколько Россия сможет вмешиваться в эти внутриполитические события на территории самой Беларуси".

Мельник напомнил, что у Кремля есть в этой стране многочисленная агентура и он контролирует силовые структуры. Однако существует вероятность, что планы российского руководства не сработают.

"Как мы видим, в последнее время далеко не все спецоперации относительно успешны. Следовательно, есть вероятность того, что белорусский сценарий пойдет не в пользу Кремля", – спрогнозировал эксперт.

В контексте заявления Путина о намерении разместить в Беларуси ядерное оружие, Мельник отметил, что это составляющая ядерного шантажа. Но подчеркнул, что он не сработает, а, наоборот, сыграет против диктатора.

"Не имеет значения, сколько боеголовок будет переброшено, потому что ядерное оружие, в том числе тактическое, имеет силу как элемент сдерживания. Последствия этого могут быть разными, и вряд ли они будут благоприятны для России. Потому что Россия тем самым нарушает международные режимы нераспространения ядерного оружия, ведь это размещение на территории неядерного государства", – объяснил он.

Как писал OBOZREVATEL, Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Беларуси с июля текущего года. По словам диктатора, к 8 июля будут подготовлены все хранилища этого оружия.