Четыре рейса за четыре дня: в Беларусь доставили военный груз из Китая – СМИ

В январе в аэропорту Минска четырежды был зафиксирован один и тот же самолет. Он принадлежит китайской грузовой компании Air China Cargo.

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Об этом со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" пишет издание Мotolko. Активисты утверждают, что в ходе четырех рейсов китайский Boeing 747-4FTF доставлял в Беларусь военную технику.

Boeing 747-4FTFкитайской грузовой компании с регистрационным номером B-2476 совершал рейсы между китайским Урумчи и беларуским Минском четыре дня подряд.

По данным мониторинга, уже состоялись:

08.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

09.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;

10.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

11.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.

Приземлялся китайский самолет в аэропорту "Минск". При этом все рейсы прибывали в Беларусь практически в одно и то же время, с 09:30 до 10:10 утра – и оставались в аэропорту около трех часов. Этого времени, констатируют активисты мониторинговой группы, достаточно для проведения разгрузки доставленных грузов.

Также они предположили, что рейсы совершались двумя партиями: первая – 8-9 января, вторая – 10-11 числа этого месяца.

Кроме того, необычным в "Беларускі Гаюн" сочли тот факт, что все четыре раза китайский Boeing 747 парковался на стоянке 1А, тогда как обычно грузовые самолеты паркуются на стоянках транспортно-логистического центра, работающего в аэропорту "Минск". Стоянка 1А зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов Беларуси, в частности тех, которыми пользуется так называемый президент страны Александр Лукашенко, а также его сын Виктор, занимающий при отце должность помощника по национальной безопасности и входящий в Совет безопасности Беларуси.

Вероятной причиной такого выбора, предположили в мониторинговой группе, может быть тот факт, что правительственная стоянка расположена в отдалении от остальных. К тому же слева от нее находится контрольно-пропускной пункт, позволяющий выехать из аэропорта по кратчайшему пути, не посещая пункты досмотра в здании.

"По нашим данным, борт Air China Cargoдоставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, вероятно, не проходил таможенную очистку и сразу покинул аэропорт, так как вокруг места стоянки военному грузу негде расположиться, чтобы не привлекать дополнительного внимания и не стоять под открытым небом", – пишет Мotolko.

Китайские бронеавтомобилиCS/VN3 Dajiang ("Дракон"), напоминает издание, с 2017 года приняты на вооружение беларусской армии. В 2018 году беларуский государственный канал ВоенТВ показывал очередную доставленную в Беларусь партию таких бронеавтомобилей: их тогда доставлял такой же Boeing 747-4FTF компании Air China Cargo.

"За один рейс Boeing 747 вполне может привезти как минимум четыре-пять таких бронеавтомобилей, но кроме бронеавтомобилей беларуссий ВПК использует и китайские комплектующие для производства ракет РСЗО "Полонез". Что же конкретно привезли четырьмя бортами на этот раз пока неизвестно. Но все указывает на то, что это груз военного назначения", – резюмирует издание.

Напомним, ранее источники издания WSJ подтвердили, что президент РФ Владимир Путин отправил ядерное оружие в Беларусь. Развертывают такое вооружение рядом с границами НАТО. Журналисты предположили, что таким образом Кремль пытается заставить Североатлантический альянс прекратить военную помощь Украине.