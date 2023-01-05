Белорусские пограничники пожаловались на ''провокации'' со стороны украинских военных: появилось видео, как все было

Белорусские пограничники пожаловались на "провокации" со стороны украинских военных. Они показывали белорусским коллегам обидные жесты, но белорусская сторона "не подверглась провокации".

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Об этом говорится в видеоотчете Государственного пограничного комитета Беларуси в четверг, 5 января. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Obozrevatel.ua.

Представитель белорусского Госпогранкомитета заявил, что якобы с украинской стороны зафиксированы провокации в пункте пропуска "Поддобрянка". В качестве доказательства в ведомстве была обнародована видеозапись.

На кадрах видно, как с украинской стороны границы пограничник в каске, бронежилете и балаклаве помахал в сторону Беларуси. После этого он провел ладонью по глотке, намекнув белорусам, что ждет их в случае нападения с их стороны.

Представитель Беларуси также заявил, что украинские пограничники якобы "наводили оружие" в их сторону, но на кадрах этого не видно.

Напомним, в Белоруссию продолжают прибывать российская военная и специальная техника, вооружение и личный состав. С прибывающими подразделениями на полигонах ВС РБ планируют проводить "меры боевого согласования".

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, откровенно выступивший в роли соратника страны-агрессора России в агрессии против Украины, 1 января подписал первый новогодний указ. Документом он цинично объявил 2023 год годом мира. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил это тем, что у главы соседней страны нет желания воевать с Украиной.

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