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Белорусские пограничники пожаловались на "провокации" со стороны украинских военных: появилось видео, как все было

Ольга Ганюкова
Беларусь
2 минуты
10,6 т.
Белорусские пограничники пожаловались на 'провокации' со стороны украинских военных: появилось видео, как все было

Белорусские пограничники пожаловались на "провокации" со стороны украинских военных. Они показывали белорусским коллегам обидные жесты, но белорусская сторона "не подверглась провокации".

Видео дня

Об этом говорится в видеоотчете Государственного пограничного комитета Беларуси в четверг, 5 января. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Obozrevatel.ua.

Представитель белорусского Госпогранкомитета заявил, что якобы с украинской стороны зафиксированы провокации в пункте пропуска "Поддобрянка". В качестве доказательства в ведомстве была обнародована видеозапись.

На кадрах видно, как с украинской стороны границы пограничник в каске, бронежилете и балаклаве помахал в сторону Беларуси. После этого он провел ладонью по глотке, намекнув белорусам, что ждет их в случае нападения с их стороны.

Представитель Беларуси также заявил, что украинские пограничники якобы "наводили оружие" в их сторону, но на кадрах этого не видно.

Белорусские пограничники пожаловались на ''провокации'' со стороны украинских военных: появилось видео, как все было
Белорусские пограничники пожаловались на ''провокации'' со стороны украинских военных: появилось видео, как все было
Белорусские пограничники пожаловались на ''провокации'' со стороны украинских военных: появилось видео, как все было

Напомним, в Белоруссию продолжают прибывать российская военная и специальная техника, вооружение и личный состав. С прибывающими подразделениями на полигонах ВС РБ планируют проводить "меры боевого согласования".

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, откровенно выступивший в роли соратника страны-агрессора России в агрессии против Украины, 1 января подписал первый новогодний указ. Документом он цинично объявил 2023 год годом мира. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил это тем, что у главы соседней страны нет желания воевать с Украиной.

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