Беларусь испытывала у границы с Украиной новую управляемую ракету для ЗРК 'Бук' – Гаюн

В среду, 10 декабря, вблизи украинской границы Беларусь испытала новую ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2". По этой причине на севере Украины объявлялась воздушная тревога.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Испытания проходили на территории Болота "Ольманское" и новой зоне ограничения полетов на юге Беларуси.

"По нашим данным, испытания вместе со стрельбой этой ракеты из Бука состоялись на территории бывшего 41-го авиационного полигона (Мерлинский), где с 1960-х проводилась отработка бомбомета. На этой же территории находится новая зона ограничения полетов, действующая вплоть до 20 декабря 2024 г. и запрещает полеты всех видов воздушных судов на высотах от земли до 20 км", – отмечается в сообщении.

Похожие стрельбы в том же районе проводились в феврале 2022 года, когда Вооруженные силы Беларуси совершили два боевых пуска ракетного комплекса "Точка-У" в рамках совместных учений Беларуси и России "Союзная решительность", с дальностью поражения 70 км, аналогично нынешним стрельбам из комплекса "Бук".

"Белорусские Гаюн" подчеркнул, что зона ограничения действует до 20 декабря, то есть не исключено, что ракетные пуски на этой территории повторятся в ближайшие дни.

Следует отметить, что ракета 9М318 предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей (дронов), тактических ракет разных типов, вертолетов и наземных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории страны российскую ракетную систему "Орешник". По его словам, Беларусь очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ со стороны Польши и Литвы.

Путин со своей стороны не исключает возможность размещения этого вооружения в Беларуси. По словам российского диктатора, размещение "Орешника" на белорусской территории может стать возможным во второй половине 2025 года.