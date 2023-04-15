Беларусь еще раз продолжила военные учения, которые продолжаются уже 51 неделю

Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены минимум до 24 апреля. Процедура продления повторяется уже 51 раз.

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Такими данными располагает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн". ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта.

Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 15-16 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский"

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 17 апреля и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 22.04;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 24.04;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 22.04;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 21.04;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 24.04;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.04;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 23.04.

Это уже 51-е продление учений на белорусских полигонах, которые начались 29 апреля 2022 года и продолжаются без перерыва. Целью учений является улучшение навыков военных и их подготовка к оборонительным действиям. Тем не менее, из-за отсутствия реального боевого опыта, военные Беларуси пока не готовы к наступательным операциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Республики Беларусь в ночь на 6 апреля переместили не менее 20 единиц своей военной техники в сторону государственной границы Литвы. Эшелон остановился на железнодорожной станции Гудогай (9 км от границы).

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