Премьера близко: новый бюджетный внедорожник Toyota показали в сети

Долгожданный бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года готовят к премьере. Дебют уже близко, а до тех пор вариант дизайна автомобиля показали в сети.

Видео дня

Новинка станет настоящим хитом, когда отправится в продажу. Автомобиль окажется самым дешевым внедорожником производителя. Модель показали в сети с брутальным дизайном в ретро-стиле на канале TALKWHEELS.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Машина будет представлена официально до конца 2025 года или в первой половине 2026 года.

Нет никаких сомнений в том, что новая модель Toyota Land Cruiser FJ станет очень популярной машиной. Сообщалось ранее, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год.

Подтвержденной информации о названии модели пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку длиной около 4,2 м могут оснастить 2,7-литровым двигателем мощностью не менее 160 л.с. и гибридной силовой установкой.

OBOZ.UA ранее показывал новый бюджетный кроссовер Renault.