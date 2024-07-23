Китайцы отправили в производство недорогой "автомобиль будущего". Фото

Новый кроссовер Changan Nevo E07 отправили в производство в Китае. Это недорогая модель, которая может стать символом будущего в автопроме среднесрочной перспективы.

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О старте производства стало известно CarNewsChina. На данный момент это самый необычный кроссовер из Китая, который готовят к выходу на рынок. Новинка со своим удивительным дизайном объединила в себе сразу несколько сегментов.

Китайский Changan Nevo E07 (который ранее был известен как Changan Qiyuan E07) выполнен в довольно экспериментальном формате. Это кроссовер, которые начали обретать волнообразную популярность 30 лет назад. В конкретном случае в форм-фактор "подмешали" пикапы, которые сегодня тоже на подъеме на рынке. Вдобавок Nevo E07 – это электромобиль. Производитель наверняка пытался заглянуть в будущее.

У машины современное оснащение. В списке есть крупный монитор информационно-развлекательного комплекса, проекция показателей на ветровое стекло перед водителем.

Известно, что в движение электрический пикап-кроссовер Changan Nevo E07 приводит силовая установка на 338 л.с. в базовом исполнении.

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