Знаменитый бюджетный кроссовер Skoda показали с другим дизайном

Знаменитый кроссовер Skoda Karoq очень популярен у покупателей. Этот бюджетник с нами уже давно, при этом автомобиль долго не получал обновлений. Машину показали в сети с другим, более современным дизайном.

Ранее сообщалось, что модель Skoda Karoq станет мощнее. Тем временем, пока от производителя не поступало новой информации, недорогую Skoda показали на канале TALKWHEELS как проект современного автомобиля.

На фото уже показывали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

