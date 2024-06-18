Знаменитую недорогую модель Toyota сделали круче с новым дизайном. Фото

Недорогая модель Toyota Prius – знаменитый на весь мир гибридный автомобиль, который отличается доступностью и экономичностью. С 2023 модельного года у этой машины интересный дизайн, но его сделали еще круче.

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Об этом сообщает Carscoops. Компания Tom's Racing разработала набор модификаций для визуального тюнинга Toyota Prius. Автомобиль теперь выглядит агрессивнее и спортивнее.

Такая Toyota Prius многих приятно удивит своей внешностью. Гибрид визуально сделали еще круче с новым дизайном. Пакет доработок включает множество изменений.

Особый гибрид получил сплиттер, новые бамперы, боковые юбки, которые подчеркивают стильный дизайн нового Prius. Есть и опциональный задний спойлер. Интересно, что эти элементы не только эффектно смотрятся, но и работают на практике, повышая стабильность хода и прижимную силу.

Также здесь появились новые колеса. Доступна и выхлопная система, которую можно заказать отдельно за 1700 долларов.

Цена визуальных доработок для Toyota Prius от Tom's Racing – от 1900 долларов. При этом после окраски элементов цена увеличится до 2200 долларов.

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