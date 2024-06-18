Самый дешевый Jeep по цене "Дастера" показали до премьеры. Фото

Новый кроссовер Jeep готовят к премьере. Этот автомобиль сравняется в цене с "Рено Дастер" и станет самой дешевой моделью американского бренда. Появилась возможность взглянуть на возможный дизайн машины до премьеры.

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В руководстве бренда пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это новый Jeep Renegade 2 поколения. Этот автомобиль, который в том числе очень популярен в Украине, появится к 2027 году. Свой вариант дизайна показал художник Dejan Hristov.

Но это еще не все. В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis и предложат покупателям по привлекательным ценам. Эти модели Jeep окажутся одними из самых доступных машин бренда.

Вторая новинка – Jeep Compass 2025 (или 2026) модельного года. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Известно, что, как всегда, новый Jeep получит брутальный геометричный дизайн и спецверсию с подготовкой к бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов. Но многие технические решения достанутся от европейских доноров.

Также новый кроссовер Jeep Cherokee 2025 модельного года готовят к премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

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