Знаменитую недорогую модель Honda улучшили неожиданными изменениями

Honda Civic – знаменитый недорогой автомобиль привычного формата. Эту модель улучшили неожиданными изменениями, которые полностью преобразили машину с помощью глубокой доработки.

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Новая Acura Integra Type S HRC Prototype – глубоко модернизированный вариант модели Acura Integra, которая фактически является чуть более спортивной и стильной Honda Civic. Детали о машине стали известны Motor1.

HRC – это специальное гоночное подразделение Honda, которое занялось доработкой Acura Integra Type S. В результате автомобиль получил агрессивную спортивную внешность. Заменили бамперы, капот, установили антикрыло сзади.

Стандартные шины заменили гоночными покрышками Pirelli P-Zero Trofeo R. Благодаря удалению задних кресел и замене многих деталей машина "похудела" на 90 кг относительно стандартных 1460 кг.

Появились более эффективные тормоза и перенастроенная подвеска. Ожидается, что новая модификация HRC Prototype демонстрирует набор особых аксессуаров, которые станут доступны к покупке для персонализации Acura Integra Type S.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, у новых недорогих автомобилей в 2024 году обнаружилось много проблем.