Знаменитая недорогая модель Volkswagen получила лучшую модификацию. Фото

Знаменитый Volkswagen Golf, который известен на весь мир как недорогая модель, претерпел модернизацию. Этот автомобиль готов встретить покупателей новым дизайном и оснащением. А теперь у модели появилась лучшая модификация.

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Детали стали известны Motor1. Новый VW Golf R 2025 модельного года рассекретили официально. Над этой машиной активно работали и старательно готовили к дебюту. Ведь это новый флагман модельной линейки Volkswagen Golf.

Новинку показали на фото, дизайн раскрыли полностью. В переднем бампере появились огромные воздухозаборники, сзади – спойлер и крупные патрубки выхлопной системы. Внимание привлекают особые колесные диски.

В движение новый Volkswagen Golf R приводит 2-литровый турбомотор мощностью 329 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с. Максимальная скорость приближается к 270 км/ч с опциональным пакетом Performance Package.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf R станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Возможно, до конца празднования юбилея успеют подготовить еще и более мощный Volkswagen Golf R Clubsport, если его появление одобрит руководство. Старт цены Golf R 2025 ожидается на уровне 47 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный седан VW.