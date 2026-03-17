Живой ЗАЗ: в Украине показали новый автомобиль Sens. Фото

Украинский автомобиль ЗАЗ Sens давно не производят – многие даже начали забывать про его существование. Однако на фото показали интересный экземпляр. Машина не просто живая, а буквально выглядит как новая.

Про уникальный б/у ZAZ Sens 2012 года рассказывает Roma Urraco. Автомобиль на самом деле выделяется, ведь обнаружить модель Sens в таком состоянии – редкость и большая удача.

Конкретный ЗАЗ Сенс с пробегом демонстрирует небольшую цифру на одометре – лишь 2675 км. Это связано с тем, что с момента покупки владелица почти не эксплуатировала свое транспортное средство.

С этим же связано и состояние машины. Автор называет седан "капсулой времени" и отмечает, что технически автомобиль новый – все "родное", как только с завода. Однако сервисное обслуживание после долгого простоя является необходимостью.

Среди мелких нареканий – небольшие повреждения кузова, которые нетрудно устранить. Наверняка впереди у этой машины – многолетняя эксплуатация и огромный пробег.

