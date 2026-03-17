Самый дешевый кроссовер Volkswagen показали до премьеры

Новый Volkswagen ID.Cross скоро дебютирует как самый дешевый кроссовер производителя следующего поколения. Премьера еще не состоялась, но машину уже показали в сети.

Очевидно, что автомобиль предложит современный дизайн и электрическую силовую установку для поклонников EV. Это долгожданная машина. Electrifying показывает серийную модель VW.

Кроссовер VW ID.Cross 2027 модельного года пока скрывают под камуфляжем, но автомобиль почти полностью повторит дизайн недавнего концепта. Новинка технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID.Polo, который тоже готовят к дебюту. Это небольшой автомобиль с длиной 4161 мм, шириной 1839 мм и высотой 1588 мм.

Дизайн, как и обещали, выполнят в более привычном ключе с узнаваемыми элементами для моделей VW. Новый Polo будет выглядеть примерно так же.

Единственный электромотор мощностью 211 л.с. является частью переднеприводной архитектуры MEB+. Запас хода после полной зарядки в топовом исполнении превысит 400 км. Ожидается, что новый электрокар отправится в продажу к концу 2026 года. Цена – примерно от 25 000 евро.

