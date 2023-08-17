В сети показали китайское кладбище дешевых электромобилей

В сети показали настоящее кладбище электромобилей, которое обнаружили в Китае. При этом на площадке собраны дешевые модели, которые брошены бесхозно. Их там тысячи.

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О находке сообщили на канале Inside China Auto в Youtube. Авторы нашли кладбище брошенных китайских электрокаров недалеко от крупного города Ханчжоу.

Интересно, что на площадке огромного размера есть новые машины без пробега – модели Toyota, BYD, Hyundai, Geely и Dongfeng-Peugeot. Однако в большей степени там собраны все же б/у электрокары.

В основном "ассортимент" представлен моделями BAIC и Neta. Эти автомобили ранее использовались каршеринговыми службами. Однако в Китае такие услуги не пользуются высоким спросом, поэтому транспортные средства оказались невостребованными.

Также здесь в основном простые модели с посредственными характеристиками. Батареи у них небольшие, а запас хода маленький. На рыке такие электрокары не привлекают покупателей.

Более того, китайские автопроизводители наращивают производство, чтобы получать налоговые льготы. Однако рынок на самом деле не настолько большой, как хотелось бы видеть коммунистической партии. Поэтому тысячи машин гниют под открытым небом.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Китае производителей призывают объединяться, чтобы продемонстрировать миру свое превосходство.