Ждем в Украине: новый недорогой кроссовер Kia сделают мощнее. Фото

Новый недорогой кроссовер Kia EV3 2025 модельного года всем очень понравился. Эта электрическая модель уже появилась в Украине. А теперь автомобиль решили сделать мощнее – такой вариант мы тоже ждем.

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Автомобиль пока не рассекретили официально, но Carscoops показывает первые фото Kia EV3 GT 2026 модельного года. Это топовое исполнение модели и самый мощный ее вариант. Ожмдается, что автомобиль получит два мотора суммарной мощностью около 280 л.с. и более агрессивный дизайн.

Новый Kia EV3 ранее оказался лучшим кроссовером года по версии Top Gear. На украинском рынке эту машину может ждать успех. Цена Kia EV3 – от 1 422 638 грн, что соответствует глобальной стоимости модели на уровне 33 000 евро.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 58 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км. Есть и вариант на 81 кВтч с запасом хода более 500 км.

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