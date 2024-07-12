Ждем в Украине: новый кроссовер MG недорого сегмента показали в сети

Китайская компания MG официально представила новый кроссовер HS 2 поколения. Это модель популярного недорогого сегмента, хотя цена все же кажется странной для машины из КНР. Новинка может появиться в Украине. Ее показали в сети на свежих фото.

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Новый MG HS 2024 года должен был стать дешевым – как и все китайские машины. Но оказался дороже некоторых соперников. OBOZ.UA напоминает, что кроссовер будет соперничать с Toyota RAV4, Kia Sportage и другими бестселлерами.

Автомобили MG продаются и в Украине, такая новинка подошла бы местной модельной линейке. Кроссовер MG HS 2024 почти не похож на другие модели бренда. Но напоминает многие китайские автомобили – географическую принадлежность производителя можно определить безошибочно.

Спереди китайский кроссовер MG HS 2024 модельного года изменился полностью и получил совсем другое "лицо". Теперь дизайн модели соответствует более эффектному направлению.

Появились новые фары, передний и задний бамперы, заменили фонари. Здесь теперь совсем другой силуэт. Фактически автомобиль является копией китайского кроссовера Roewe RX5 с измененными деталями. То есть дизайнеры проделали довольно ленивую работу.

Новый MG HS отправится в продажу с бензиновым 1,5-литровым мотором (169 л.с.) и гибридной силовой установкой. Цена MG HS 2024 оказалась удивительно высокой для китайского автомобиля – от 32 000 долларов.

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