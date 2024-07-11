Новый Volkswagen Tiguan для Украины: сколько стоит недорогой кроссовер

Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения представили официально. Эта машина уже отправилась в продажу. Стало известно, сколько автомобиль стоит в спецификации для Украины.

Видео дня

Всю информацию о модели сообщили на сайте автопроизводителя. Длина кузова немецкого кроссовера 2024 года составляет 4539 мм при колесной базе в 2680 мм, ширина – 1639 мм, а высота равна 1842 мм.

Если не учитывать, что у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике, новый Tiguan 2024 модельного года на предшественника совсем не похож. Здесь другой силуэт со своей линией остекления и детализацией.

Спереди между фар с новой графикой появилась темная панель с подсветкой. В бампере – крупный воздухозаборник и аккуратный хромированный декор. Задние фонари объединили в широкую полосу со светодиодной индикацией сигналов. В центре этого элемента установлен логотип компании.

Силовые установки VW Tiguan 2024 года в Украине представлены двумя дизельными вариантами объемом 2 л мощностью 150 л.с. и 193 л.с. На других рынках также предлагают бензиновые моторы и гибридные модификации. Цена Volkswagen Tiguan 2024 модельного года – от 1 616 110 грн или 36 000 евро.

OBOZ.UA ранее показывал лучшие современные кроссоверы по мнению специалистов.