Ждем в Украине: новый бюджетный кроссовер из Кореи порадовал ценой. Фото

Бюджетный кроссовер SsangYong Actyon 2025 модельного года готов к выходу на рынок. Эта машина с хорошей ценой может появиться и в Украине, ведь на наш рынок модели SsangYong уже вернулись официально.

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Автомобиль станет недорогим соперником других корейских машин – Hyundai и Kia. Как напоминает OBOZ.UA, машину полностью рассекретили официально.

Выглядит новинка стильно и современно. И даже почти премиально. Визуально оформление соответствует стандартам сегмента. Наверняка дизайнеры компании не теряли времени зря, пока производитель менял руководство и ждал инвестиций от нового владельца – корпоративного гиганта KG Group, который дал бренду новое имя KGM.

Ранее новый кроссовер был известен как проект SsangYong KGM J120. Однако оказалось, что это долгожданное новое поколение модели Actyon. Новинку выполнили на базе SsangYong Torres, но кузов здесь другой. Автомобиль получил более динамичный силуэт и эффектное оформление наружной светотехники. Колесные диски уже в стандарте получили диаметр 20 дюймов.

Кроссовер KGM Actyon 2025 оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 168 л.с. Кроме переднего привода доступно полноприводное исполнение. Цена SsangYong Actyon – от 24 775 долларов.

OBOZ.UA уже показывал новую бюджетную модель Kia с низкой ценой.