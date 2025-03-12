Ждем в Украине: долгожданный недорогой Jeep показали в новом виде

Недорогой кроссовер Jeep Compass пользуется популярностью в Украине на вторичном рынке. Возможно, модель 3 поколения повторит успех уже как новая машина. Кроссовер показали в новом виде в сети.

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Модель Jeep Compass скоро станет совсем другим автомобилем. На канале TALKWHEELS показали эту машину в рамках проекта, который может намекать на реальный дизайн.

Новый Jeep Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили, о чем стало известно недавно.

Канадский завод был занят модернизацией в подготовке производственных линий для нового Jeep Compass. Но старт производства решили перенести на 2026 год. Сотрудники предприятия озадачены неопределенностью будущего состояния североамериканского авторынка.

При этом итальянское производство, как ожидается, стартует без проблем в 2025 году. В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross в том числе с электрическими силовыми установками.

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