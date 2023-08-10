Запас хода 400 км и 9000 долларов: новый электрокар Chery для города

Городской электрокар Chery eQ1 2024 модельного года рассекретили официально незадолго до старта продаж. Автомобиль за 9000 долларов получился компактный, но с большим запасом хода и вполне практичный.

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Это рестайлинговый вариант уже известной какое-то время модели. После обновления изменилась внешность, сообщает CarNewsChina. Однако новый Chery eQ1 по-прежнему выглядит как любой другой китайский электромобиль для города.

Изменилась передняя часть – появились новые фары, установили другой бампер. Сообщается, что задние фонари также заменили. В целом кузов все еще по формату напоминает модели Smart.

Длина равна 3200 мм при колесной базе в 2150 мм, ширина – 1670 мм, а высота составляет 1550 мм. В таком компактном автомобиле удалось разместить четыре посадочных места.

В оснащении – цифровая панель приборов, сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, беспроводная зарядка для смартфона и два порта USB.

В движение электрокар Chery eQ1 приводит мотор мощностью 41 или 75 л.с. на выбор. Батарейных блоков тоже два. Аккумулятор емкостью 25 кВтч обеспечивает 250 км запаса хода, блок на 40 кВтч – более 400 км.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о бюджетной модели Hyundai, которая выходит на рынок по низкой цене.