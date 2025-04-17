Заденет и Украину: самые дешевые авто из США начали дорожать

Как и в любой другой стране, в США самыми дешевыми автомобилями являются модели на вторичном рынке. Из-за новых тарифов Дональда Трампа такие машины начали дорожать. Это затронет и Украину, ведь у нас популярны б/у авто из Америки.

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Подробности стали известны Carscoops. Сообщается, что по итогам марта машины с пробегом в США уже стали дороже. При этом покупатели под давлением тарифов все чаще обращаются к сегменту подержанных автомобилей. Это создает повышенный спрос и вызывает дальнейший рост цен.

Новые тарифы 2025 года вступили в силу 3 апреля. Покупатели самых доступных автомобилей ощутят на себе большой удар из-за высоких цен. При этом тарифы коснутся даже зарубежных деталей для моделей, которые собирают в США.

С начала 2025 года Трамп дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, которые ввозят в США. В третий раз ему это удалось. Из-за этого самые дешевые машины подорожают даже в Украине.

Эксперты отрасли ожидают роста цен на новые автомобили в США в диапазоне от 5000 до 15 000 долларов. Но все зависит от первоначальной цены и степени локализации американского производства. Хотя предел намного выше для таких люксовых моделей, как Aston Martin, Ferrari и т.д.

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