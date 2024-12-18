Забытую недорогую модель Skoda хотят вернуть на рынок: какой она будет

Забытую модель Skoda Yeti хотят вернуть на рынок как очень дешевый автомобиль с современным дизайном. В сети показали, как может выглядеть автомобиль нового поколения.

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Недорогой кроссовер Skoda Yeti был очень популярной машиной и первой моделью бренда в сегменте городских SUV. В TALK WHEELS подготовили новый, более современный дизайн для Yeti. Получилось стильно и эффектно.

В руководстве чешской компании уже сообщили о желании возродить модель Skoda Yeti. Машину рассматривают как доступный и компактный кроссовер для развивающихся рынков.

При этом автомобиль должен получиться практичным с просторным салоном. И, конечно, современным дизайном. Ранее преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. Тем временем недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 года уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq.

Казалось, что из-за таких перестановок в модельной линейке уже не осталось места для Yeti, о котором все забыли. Но, похоже, в компании настроены всерьез напомнить об этом автомобиле на фоне постоянно растущего спроса на кроссоверы.

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