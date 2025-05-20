Забытую бюджетную модель Volkswagen показали в новом виде. Фото

Бюджетная модель Volkswagen Beetle ранее была настоящим бестселлером и пользовалась большой популярностью. Про этот автомобиль сегодня многие забыли, но машину показали в сети в новом виде.

Видео дня

Автомобиль в свое время получился удачным благодаря доступным проверенным компонентам других моделей Volkswagen и стильному дизайну в ретро-стиле. Машину показали в современном виде на канале TALKWHEELS.

Это попытка пофантазировать на тему модели следующего поколения. Любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

В немецкой компании прекратили производство Volkswagen Beetle, когда продажи упали под давлением кроссоверов. Автомобиль успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

Ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Скорее всего, их нет вовсе. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер, затем – в электромобиль. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру. Компания давно не вспоминает это имя.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Toyota.