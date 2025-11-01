Яркую недорогую недорогую модель Mazda показали в новом виде

Яркая модель Mazda MX-5 – знаменитый недорогой спорткар для энтузиастов. Компактный родстер из Японии, который известен доступностью и отточенной управляемостью, показали в новом виде.

Ранее производитель деликатно намекнул на разработку новой Mazda MX-5 следующего поколения. Хотя точную информацию держат в секрете. А на канале TALKWHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит смело и свежо, при этом вполне узнаваемо.

Модель Mazda MX-5 остается очень популярной. Ранее сообщалось, что в США, на ключевом рынке для этой машины, продажи выросли более чем на 100%.

И японский производитель не планирует отказываться от эффектной модели, а уже работает над следующим поколением. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

