Яркую недорогую модель Toyota нового поколения показали в сети

Toyota хочет вернуть в производство недорогую модель с ярким дизайном и спортивным характером, которая получит мотор от Corolla. Почти 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь готовят возрождение.

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Ожидается, что в 2026 году в производство отправят четвертое поколение Toyota MR2. В движение новинку будет приводить двигатель от спортивного хэтчбека Toyota GR Corolla мощностью 300 л.с. TALK WHEELS показывает возможный дизайн модели, хотя однозначной информации об этом пока нет.

Ранее компания демонстрировала концепт Toyota FT-Se. Именно в его стиле в итоге могут выполнить серийный автомобиль. Модель будут предлагать с механической КПП и автоматической коробкой на выбор покупателей.

Новая Toyota MR2 рассматривается также и как электромобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому, по предварительным данным, машину также выпустят на рынок как электрокар, такой вариант присоединится к линейке в 2027 году.

Как и оригинальная модель, новая Toyota MR2 сохранит среднемоторную компоновку, двухместный салон и кузов в формате родстер. То есть крышу можно будет снять.

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