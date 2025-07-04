Высокие продажи недорогих моделей Subaru помешали одной машине. Фото

Subaru отмечает высокие продажи своих популярных недорогих моделей в 2025 году. Однако под давлением бестселлеров рынок отвернулся от одной машины японского производителя, продажам которой фактически помешали другие автомобили.

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Недорогие кроссоверы Subaru оказались популярными и вызвали настоящий ажиотаж. Новый Subaru Forester 2025 года и компактный кроссовер Subaru Crosstrek существенно нарастили популярность. Но в Motor1 подметили побочный эффект.

Subaru WRX – стильный и эффектный спорткар в кузове седан. Модель со знаменитым именем. Однако ее популярность снизилась в 2025 году. Продажи просели на 30,8%.

Очевидно, что кроссоверы Subaru оказались гораздо популярнее. Продажи Forester с начала 2025 года увеличились на 3,4%, а статистика Crosstrek выросла на 13,6%.

Однако в случае с WRX наблюдается также проблема на стороне производителя. Дело в том, что рынок получает меньше автомобилей, чем покупатели готовы принять. На японском заводе часть производственных мощностей спорткара отдали под Forester. Но вскоре кроссовер дополнительно начнут собирать в США – это разгрузит японский конвейер, который сумеет обеспечить тираж WRX.

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