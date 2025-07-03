Недорогой электрокар Hyundai подготовили в самом крутом варианте. Фото

Стильный недорогой электрокар Hyundai Ioniq 6 является популярным автомобилем. Не так давно автомобиль претерпел модернизацию. Эту модель подготовили к премьере в самом крутом варианте с увеличенной мощностью.

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В корейской компании создали новый Hyundai Ioniq 6 N 2026 модельного года. Это топовый вариант в линейке, который готовят к премьере. Детали стали известны Carscoops. Дебют состоится 10 июля на Фестивале скорости в Гудвуде.

По традиции, внешность спортивной модификации претерпит изменения. Появятся другие бамперы, большое антикрыло сзади и новые колесные диски эффектного дизайна.

Не обойдется без расширенной палитры окраски кузова и набора специальных аксессуаров. Изменения произойдут также и в интерьере с новыми отделочными материалами и спортивными креслами.

Техническая часть стандартной модели Hyundai после модернизации осталась на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейными блоками емкостью 64 и 84 кВтч. Цена Hyundai Ioniq 6 – от 38 000 долларов. Модель Hyundai Ioniq 6 N будет совсем другой – ожидается силовая установка мощностью около 650 л.с.

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