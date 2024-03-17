Выйдут в 2024 году: названы лучшие новые модели авто

Поворот авторынка к электричеству и развитие технологий обещают нам интересный 2024 модельный год. Эксперты уже указывают, что разнообразие новых моделей будет впечатляющим.

Британское издание Autoexpress выбрало наиболее ожидаемые автомобили года ключевых автопроизводителей. Вот какие новинки его эксперты назвали наиболее интригующими.

Audi A6 e-tron

Немецкий бренд продолжает развиваться в направлении электромобилей. Ассортимент полностью электрических моделей расширится еще больше в 2024 г., когда появится внедорожник Q6 e-tron, а за ним – элегантный A6 e-tron. Его позиционируют как седан спортбек, салон которого был вдохновлен старым добрым семейным универсалом Avant. Модель будет работать на разработанной совместно с Porsche платформе Premium Platform Electric. Она будет оснащаться батареей емкостью 100 кВтч, что может обеспечить запас хода примерно 650 км.

BMW X2

Оригинальный BMW X2 был несколько более спортивным аналогом современного небольшого внедорожника X1, на базе которого он был построен. Однако новое поколение X2 будет иметь более агрессивный вид, чем у больших внедорожников-купе BMW X4 и X6. Обновленная модель предлагает большее внутреннее пространство и последнюю версию информационно-развлекательной системы BMW iDrive. Кроме нескольких версий мощных двигателей внутреннего сгорания и гибридной установки в линейке будет представлена полностью электрическая полноприводная версия iX2.

Dacia Duster

Эта модель уже успела завоевать большую популярность, как среди водителей, так и среди экспертов. Третье поколение Duster будет иметь свежий дизайн интерьера и смелую внешность. Покупателям предложат обновление информационно-развлекательной системы с 10,1-дюймовым сенсорным экраном. Платформа CMF-B обеспечит меньшую вибрацию и шум от дороги. Также разные комплектации предложат новые опции трансмиссии, включая полную гибридную установку.

Ford Mustang

Обновленная версия знаменитого маслкара порадует 5,0-литровым двигателем V8, выдающим 439 л.с. в базовой комплектации и 446 л. в высокопроизводительной версии Dark Horse. В салоне будет много новых для модели функций, включая 12,4-дюймовую цифровую приборную панель, которая сливается с 13,2-дюймовым центральным дисплеем. На авто будет установлена последняя информационно развлекательная система компании SYNC 4. Автомобиль будет доступен либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Hyundai Ioniq 5 N

За короткий промежуток времени подразделение Hyundai N Performance сделало незаурядную репутацию. В этом году оно адаптирует электромобиль под горячий хэтчбек, выпустив Ioniq 5 N. Более быстрая, более жесткая версия популярной модели выдает 641 л.с. и 740 Нм крутящего момента благодаря двухмоторной установке. Одна из новейших функций Ioniq 5 N называется N e-shift. В сущности, эта система регулирует исходный крутящий момент автомобиля, чтобы обеспечить легкий толчок и создать впечатление переключения передач. Водитель может управлять автомобилем вручную с помощью переключателей на руле или оставить машину в автоматическом режиме.

MINI Aceman

К концу года в семействе MINI будет уже три электромобиля на выбор. К электрической версии нового трехдверного хэтчбека MINI Cooper и MINI Countryman присоединится совершенно новый MINI Aceman. Его презентация пройдет в апреле на Пекинском автосалоне. Под своим массивным кузовом с квадратными формами Aceman будет использовать ту же платформу, что и электрический MINI Cooper. Он будет питаться от батареи емкостью 54,2 кВт·ч, которая должна обеспечивать запас хода примерно 400 км.

Peugeot 3008

Peugeot 3008 был задуман как легкий MPV, но в процессе превратился в стильный семейный внедорожник. В третьем поколении он больше похож на купе, чем когда-либо. Однако его дизайн имеет спортивные качества. Отличительные элементы его стиля включают светодиодные ходовые огни в виде трех полос впереди, стильный дизайн колес и четкие линии кузова. При этом он предложит обновленный салон, 520-литровый багажный простор, 21-дюймовый экран и знакомую сенсорную панель Peugeot i-Toggle с кнопками быстрого доступа. Также 3008 станет первым автомобилем, использующим совершенно новую платформу STLA M, разработанную материнской компанией Peugeot, Stellantis.

Porsche Macan

После 10 лет с момента выпуска оригинального Porsche Macan пришло время полностью обновленного второго поколения модели. Теперь он полностью электрический и построен на платформе Premium Platform Electric. Каждый Macan в линейке оснащен двухмоторной силовой установкой с двумя вариантами по выбору: Macan 4 с мощностью 402 л.с. и запасом хода 610 км или высокопроизводительный Macan Turbo. Обе версии также имеют батарею емкостью 100 кВт/ч и максимальную скорость зарядки 270 кВт, что соответствует скорости Porsche Taycan.

Skoda Elroq

Совершенно новый Skoda Elroq станет уменьшенным электрическим продолжением суперпопулярного внедорожника Skoda Enyaq. Несмотря на меньшие размеры, новинка построена на той же платформе MEB. Пространство внутри Elroq должно быть таким же, как у его старшего брата и включать много места для пассажиров сзади и просторный багажник. А более изысканный стиль ему обеспечит новый код дизайна чешского автобренда Modern Solid.

Volvo EX90

Мир долго ждал нового флагманского внедорожника Volvo и преемник надежного XC90 порадовал свежим дизайном. Он также буквально нафарширован новыми технологиями, имеет новую платформу и работает на электричестве. Современные Volvo уже имеют довольно минималистичный интерьер, но EX90 идет на несколько шагов далее, устраняя все физические кнопки и переключатели, за исключением одного регулятора громкости. Управлять авто помогает 14,5-дюймовый центральный сенсорный экран, а его новая информационно развлекательная система на базе Google также получит встроенные Google Maps и Google Assistant. Однако EX90 все еще семиместный, как и XC90.

Также в список издания вошли следующие новинки года:

Abarth 600e

Alfa Romeo Milano

Alpine A290

Aston Martin Valhalla

Audi Q6 e-tron

BMW 5 Series Touring

BMW M5 Touring

Citroen e-C3

Cupra Tavascan

Ford Capri

Ford Explorer

Ford Puma Gen-E

Hyundai Ioniq 7

Kia EV3

Lotus Emeya

Mercedes EQG

MG3

MG Cyberster

MINI Cooper

MINI Countryman

Omoda 5

Polestar 3

Polestar 4

Porsche Panamera

Range Rover Electric

Renault 5

Renault Scenic

Skoda Kodiaq

Skoda Superb

Subaru Forester

Suzuki Swift

Toyota Land Cruiser

Toyota Prius

Vauxhall Frontera

Vauxhall Grandland

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

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