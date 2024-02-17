'Выгодная покупка': топ-3 дешевых в эксплуатации подержанных авто

При выборе авто на вторичном рынке следует быть особенно осмотрительными. Есть риск приобрести некачественную модель, сопутствующие затраты на которую будут значительно превышать предварительные расчеты – придется постоянно вкладываться в ремонт.

Существуют также достаточно высокие шансы натолкнуться на модели, подверженные серьезным поломкам и механическим проблемам. Эксперты рассказали о недорогих подержанных авто, имеющих идеальное соотношение цены и качества.

VW Polo

Polo является одной из самых популярных моделей VW. Это сравнительно недорогой автомобиль, отличающийся комфортом и надежностью.

Версия 2008 года с пробегом 115 тысяч км стоит примерно 120 тысяч гривен, что значительно ниже средней цены на вторичном рынке, тогда как версию 2010 можно приобрести за 145 тысяч гривен. Polo 2016 можно приобрести за 240 тысяч гривен. Важное замечание: указанное исследование проводилось в Великобритании, так что в Украине цены могут отличаться.

Авто имеет 1,2-литровый двигатель и довольно неплохую оснастку. Основное его преимущество – низкие затраты на горючее. Стильный, комфортный и экономичный Polo предлагает знаменитую немецкую надежность.

Vauxhall Corsa

Компактный Corsa в целом является более доступной версией, чем Polo, но при этом предлагает экономию, производительность и внешний вид, которыми будут довольны и новички, и опытные водители.

Вы можете приобрести модель 2012 года с пробегом 136 тысяч км за 130 тысяч гривен и даже найти некоторые модели 2013/14 годов, продающиеся примерно за такой же бюджет. Corsa 2018 выпуска доступна в интернете за 240 тысяч гривен.

Ford Fiesta

Ford Fiesta (2009-2020) традиционно возглавлял рейтинги бестселлеров в Великобритании. Ford продавал более 100 000 моделей Fiestа только в этой стране до 2010-х годов после пика в более чем 153 000 в 1987 году.

Таким образом, Fiesta заслужила репутацию надежности, и тот факт, что они настолько распространены, делает их достаточно бюджетным вариантом.

1-литровую Fiesta 2015 года можно приобрести 115 тысяч гривен, а модель 2017 года – менее чем за 250 тысяч гривен. Единственное, на что стоит обратить внимание, покупая более дешевую Fiesta: двигатель этой модели Ecoboost раньше имел проблемы с перегревом. Ford отозвал небольшой процент Fiest, производимых между 2011 и 2013 годами, поэтому лучше ориентироваться на модели, выпущенные после 2014 года.

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