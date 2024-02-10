Самые надежные подержанные автомобили, которые стоит приобрести в 2024 году: никогда не пожалеете

Покупка авто на вторичном рынке – дело достаточно рисковое. Есть достаточно высокие шансы натолкнуться на модели, подверженные серьезным поломкам и механическим проблемам. Это существенно увеличит предусмотренные расходы – придется постоянно вкладываться в ремонт.

Именно поэтому эксперты опубликовали рейтинг самых надежных подержанных автомобилей. Данные были собраны в Великобритании согласно опросу Driver Power за 2023 год. Ежегодно тысячи водителей принимают участие в составлении рейтингов Driver Power, и благодаря им экспертам определили достойные доверия модели.

Subaru XV

Рейтинг надежности: 94,38%

Годы выпуска: 2012-2017

Subaru XV – не очень популярная модель, но она заслуживает того, чтобы потенциальные покупатели чаще обращали на нее внимания. Будучи одним из двух Subaru, попавших в список 10 лучших, XV является самой надежной моделью и заняла первое место в рейтинге Driver Power благодаря функциям безопасности.

Skoda Yeti

Рейтинг надежности: 94,57%

Годы выпуска: 2009-2017

Первый внедорожник Skoda по-прежнему имеет верную базу поклонников. Это качественный, надежный и комфортабельный семейный автомобиль. Yeti ценят за гибкость сидений и функции, ориентированные на детей, а водители также высоко оценивают динамику вождения.

Lexus CT

Рейтинг надежности: 94,94%

Годы выпуска: 2011-2022

Даже после того, как концерн прекратил одиннадцатилетнее производство Lexus CT, модель продолжает быть хитом продаж. Этот компактный хэтчбек имеет отличное качество сборки и подойдет поклонникам яркого стиля. Однако информационно-развлекательная система, говорят пользователи, уже несколько устарела.

Lexus NX

Рейтинг надежности: 95,46%

Годы выпуска: 2014-2021

NX также традиционно возглавляет рейтинги самых надежных подержанных автомобилей Lexus. Однако эта модель не лишена недостатков. Несмотря на то, что надежность является сильной стороной, этот компактный внедорожник получил низкие баллы в категориях эксплуатационных расходов и информационно-развлекательных средств.

Skoda Karoq

Рейтинг надежности: 95,80%

Годы выпуска: 2017-по настоящее время

Следуя очень популярному Yeti, Skoda Karoq является качественным среднеразмерным внедорожником, которому удается выделяться в условиях огромной конкуренции. Большинство покупателей не только сочли Karoq беспроблемным в управлении, но и фактически его оценили как второй лучший подержанный автомобиль в Driver Power 2023. Одним из реальных недостатков называют его довольно консервативный дизайн.

Toyota Prius

Рейтинг надежности: 95,90%

Годы выпуска: 2015-2022

Toyota Prius, несомненно, доказала свою надежность и нашла многих поклонников за годы выпуска. Гибридный силовой агрегат Toyota получил высокую оценку по экономии топлива и низким затратам на обслуживание.

Lexus RХ

Рейтинг надежности: 96,07%

Годы выпуска: 2015-2022

Как и его предшественник, Lexus RX часто встречается в рейтинге надежности Driver Power. Водители отмечают быстрое ускорение, плавное переключение передач и даже тихий звук двигателя. Безопасность является еще одной сильной стороной Lexus, но некоторые пользователи считают внутренние элементы управления достаточно сложными для понимания.

Subaru Outback

Рейтинг надежности: 96,18%

Годы выпуска: 2014-2020

Этот внедорожник среднего размера разделяет многие сильные стороны XV, включая высокую надежность. Однако отличие состоит в том, что, по мнению владельцев, этот автомобиль имеет преимущество, когда дело доходит до практичности. Outback получил второе место в общем за пространство на задних сиденьях, емкость багажника и плавность на дороге. Однако высокие эксплуатационные расходы и низкая экономия топлива несколько разочаровывают.

Lexus RX

Рейтинг надежности: 96,55%

Годы выпуска: 2008-2015

Предшественник Lexus RX до сих пор занимает высокое место в этом списке, но он не может превзойти своего старшего брата. Mk3 сняли с продажи несколько лет назад, но он все еще доказывает, что является надежным внедорожником, который имеет преимущество над новыми автомобилями, когда речь идет о практичности, стиле и комфорте в салоне.

Lexus GS

Рейтинг надежности: 97,73%

Годы выпуска: 2011-2015

Вновь Lexus GS оказался на вершине чартов. Это самый надежный подержанный автомобиль. Уже третий год подряд седан представительского класса получил самую высокую оценку Driver Power по всем направлениям. Внешнее качество, стиль интерьера, комфорт передних сидений, обзорность, комфорт езды, надежность системы безопасности, общее качество, климат-контроль и аудиосистема – все показатели получили самые высокие баллы.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших автомобилей для тех, кто ограничен в бюджете.

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