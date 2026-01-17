Выбирают за практичность: недорогой кроссовер Skoda показали в новом виде

Недорогой кроссовер Skoda Karoq покупатели выбирают в первую очередь за практичность. Невысокая цена тоже многих привлекает. Поэтому производитель решил не обновлять машину, хотя ее показали в сети в другом виде.

Видео дня

Популярный автомобиль действительно давно не модернизировали. Поэтому на канале TALKWHEELS показали, как могла бы выглядеть модель Skoda Karoq после радикального обновления.

Эту машину подготовили с более современным дизайном в рамках любительского проекта. Получилось довольно необычно для этой модели – внешность выполнили в стиле электромобилей Skoda.

Пока официальных данных про новую Skoda Karoq нет. Но появлялась информация о подготовке более мощной модификации. На дороге даже ловили загадочный прототип с интересными деталями.

Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски от спортивного кроссовера Cupra Ateca, который построен на той же платформе. Возможно, к премьере постепенно готовят Skoda Karoq RS с силовой установкой мощностью 300 л.с.

