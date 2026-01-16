Новый доступный кроссовер Kia станет еще круче. Фото

Новый доступный кроссовер Kia EV2 2027 модельного года дебютировал официально как современный компактный электромобиль. Производитель планирует сделать машину популярной, поэтому она станет еще круче.

В руководстве компании отметили, что в сегменте EV покупатели чувствительны к модернизациям автомобилей. Поэтому расширение линейки и добавление более интересных модификаций является целесообразным. Об этом сообщает Carscoops.

Речь идет про топовый вариант модели Kia EV2 GT. Такой автомобиль получит силовую установку мощностью около 200 л.с., но сохранит передний привод. Ожидается более эффектный дизайн с новым декором.

Стандартный кроссовер Kia EV2 рассекретили как бюджетную модель среди корейских электрокаров. Ориентировочная цена – от 25-30 000 евро. Машину подготовили с 60-киловаттной батареей на 440 км.

Базовый вариант предложит блок емкостью 40 кВтч примерно на 300 км. Мощность силовой установки – 145 л.с.

