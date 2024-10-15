VW создал недорогой кроссовер под новым брендом: модель уже на дорогах

Новый недорогой кроссовер Cupra Raval от VW на рынок отправят под новым брендом, который в будущем может заменить собой модели SEAT. Новый автомобиль уже появился на дорогах, его показали на живых фото.

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Через несколько лет имя Cupra может полностью вытеснить SEAT, поэтому новинка очень важна для всего немецкого концерна. Новый Cupra Raval 2025 модельного года показывает Carscoops. Новинка проходит дорожные испытания перед премьерой.

Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Вслед за ним в производство отправится и новый Raval.

Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный. Его пока скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на прошлогодний концепт. Резкие линии формируют необычную пластику.

Компактный электромобиль длиной 4030 мм получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км.

В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20-30 тысяч евро.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой кроссовер Citroen, который будет соперничать с Toyota RAV4.