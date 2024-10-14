Новый соперник Toyota RAV4 от Citroen получил яркий дизайн. Фото

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения будет соперничать с Toyota RAV4 и другими популярными кроссоверами подобного формата. Французская компания показала автомобиль с ярким дизайном.

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Новый Citroen C5 Aircross 2025 модельного года показали в рамках Автошоу в Париже. На данный момент это концепт-предвестник, но серийная модель будет почти полностью ему соответствовать. Детали сообщили на сайте копании.

Очевидно, что на внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника, которого сейчас предлагают покупателям, новинка совсем не похожа. Также автомобиль станет крупнее. Ожидается, что кроссовер получит практичный интерьер и технологичное оснащение.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 модельного года станет ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland, которые представили ранее. Значит, в линейке C5 Aircross появятся гибриды (136-195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода; 320 л.с., 73 кВтч, 525 км; 230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

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