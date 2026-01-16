Втрое дешевле Duster: новый кроссовер GM всех удивил. Фото

Новый Wuling Starlight 560, который также известен как Wuling Xingguang 560, – бюджетный кроссовер 2026 года от GM. Автомобиль всех удивил практичными возможностями и оказался втрое дешевле Renault Duster.

Видео дня

Про автомобиль рассказали официально. Две компании (SAIC и General Motors) давно сотрудничают и разрабатывают бюджетные модели в Китае. Дешевый кроссовер Wuling Starlight 560 с аккуратным дизайном – очередной результат совместной работы.

Внешность вышла современной, но спокойной. Это необычно сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. При этом китайский кроссовер даже не выглядит дешевым в сравнении с ранними моделями Wuling благодаря обновленному корпоративному стилю.

С длиной кузова 4745 мм (колесная база равна 2810 мм), шириной 1850 мм и высотой 1755 мм автомобиль предлагает очень вместительный и практичный салон на 7 мест (5 в базовом исполнении).

Покупателям предложат бензиновый вариант на 170 л.с. и гибридную модификацию на базе 100-сильного двигателя. Цена Wuling Starlight 560 – от 8500 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие практичные автомобили для семьи – это доступные машины.