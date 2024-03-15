Все ради экономии: какие китайские автомобили в Украине покупают чаще всего

В Украине слабо представлены автопроизводители из КНР, все же рынок тяготеет к европейскому. Официально представлены лишь несколько китайских брендов. Однако из-за экономии покупатели обращают на них внимание.

Импорт автомобилей из Китая – самый дешевый вариант для украинцев, которые ищут доступный новый автомобиль. Чаще среди них оказываются недорогие электрокары. Но из КНР привозят и б/у машины.

Появился список самых популярных моделей. Статистику приводит организация Укравтопром. В феврале 2024 году украинцы купили 1394 китайских автомобиля. Из них 1005 – новые машины.

Продажи новых китайских авто в Украине (февраль 2024):

Volkswagen ID.4 – 257 шт.; BYD Song Plus – 110 шт.; Honda e:NS1 – 96 шт.; Nissan Ariya – 71 шт.; Honda M-NV – 49 шт.

Продажи б/у китайских авто в Украине (февраль 2024):

Volkswagen ID.4 – 120 шт.; Nissan Ariya – 37 шт.; Honda e:NS1 – 31 шт.; Toyota bZ4X – 21 шт.; BYD Song Plus – 18 шт.

Как видно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.

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