Впечатляют мощностью: названы лучшие гибридные авто

Гибридные автомобили становятся все более популярными, при этом упор смещается от простой топливной эффективности к производительности и маневренности. Volvo S60 Recharge, например, имеет невероятную комбинированную мощность в 455 лошадиных сил, а Chrysler Pacifica может удивить скоростью, являясь семейным минивэном.

Если вы думаете, что гибридные автомобили будут иметь низкую топливную эффективность из-за мощности и крутящего момента, которые они выдают, вы ошибаетесь. Эксперты Top Speed обнародовали рейтинг лучших гибридных авто, предлагающих отличную производительность.

Volvo S60 Recharge

Мощность: 455 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч за 4,3 сек.

Volvo S60 Recharge – четырехдверный PHEV, оснащенный четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и системой E-Boost. Этот автомобиль является одним из наиболее экономичных вариантов. Полный привод является стандартным для S60 Recharge, что означает, что вы можете ожидать невероятного ускорения, учитывая огромный крутящий момент.

Toyota Crown

Мощность: 340 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч за 5,1 сек.

Toyota Crown – это седан, который был представлен в 2023 году на смену Toyota Avalon. Все модели Crown имеют гибридную силовую установку, но только топовая модель Platinum получает новую установку Toyota Hybrid Max, объединяющую 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и электромотор на задней оси, обеспечивающий общую мощность 340 лошадиных сил.

Mazda СХ-90

Мощность: 323 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч за 5,9 сек.

Этот семиместный гибрид обладает превосходной производительностью. Он оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем в сочетании с одним двигателем переменного тока, что обеспечивает общую мощность более 300 лошадиных сил.

Toyota RAV4 Prime

Мощность: 302 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч за 5,6 сек.

30 лет назад, в 1994 году, автомобильная промышленность стала свидетелем первого в истории автомобиля с внешним видом внедорожника на цельной платформе, и это был Rav4. RAV4 Prime оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, соединенным с бесступенчатой коробкой передач и двумя электродвигателями.

Chrysler Pacifica

Мощность: 260 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч за 7,7 сек.

Семейные автомобили редко встречаются в подобных рейтингах, но Chrysler поражает комфортом и маневренностью. Двигатель Pacifica Hybrid имеет мощность 260 л.с. от 3,6-литрового V-6 и двух электродвигателей, работающих от литий-ионной батареи емкостью 16,0 кВт/ч.

Mitsubishi Outlander

Мощность: 248 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч за 6,5 сек.

2,4-литровый рядный четырехмоторный двигатель Outlander Hybrid 2024 года выпуска и два электродвигателя вместе производят 248 л.с. Благодаря аккумуляторной батарее емкостью 20,0 кВт-ч Outlander предлагает небольшой запас хода на одном заряде.

Cupra Formentor eHybrid

Мощность: 201 лошадиная сила

Разгон до 100 км/ч за 7 сек.

С точки зрения стиля, Cupra является недорогой альтернативой Macan или Audi Q3. Cupra Formentor eHybrid 2024 оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 13 кВт/ч с полезной емкостью 12,8 кВт/ч. 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом выдает 201 лошадиную силу в сочетании с электродвигателем. Cupra также предоставляет возможность выбрать более мощную комплектацию "Hybrid VZ5".

MINI Countryman Plug-in Hybrid

Мощность: 221 лошадиная сила

Разгон до 100 км/ч за 7,8 сек.

Гибридная комплектация MINI Countryman называется SE ALL4 и оснащена 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем TwinPower с турбонаддувом. Он работает в паре с электродвигателем, чтобы производить 221 лошадиную силу. Авто имеет шестиступенчатую автоматическую трансмиссию с полным приводом, которая обеспечивает такие же шустрые характеристики управления, как и негибридные MINI.

Toyota Prius Prime

Мощность: 220 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч за 6,5 сек.

С точки зрения эстетики этот автомобиль почти не похож на более старые версии Prius. Новый обтекаемый, спортивный дизайн заменил довольно неприглядный старый корпус. Помимо внешних изменений, Prius Prime получил полностью обновленную силовую. Он оснащен 2,0-литровым четырехрядным двигателем, а также двумя двигателями переменного тока с совокупной мощностью 220 л.с.

Toyota Camry Hybrid

Мощность: 208 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч за 7,4 сек.

Toyota Camry Hybrid – это элегантный, хорошо спроектированный автомобиль, обеспечивающий удивительную экономию топлива, а также имеющий достаточно мощности для комфортных поездок. Помимо хороших характеристик и высоких показателей MPG, авто имеет роскошный интерьер, напоминающий Lexus. Спортивно настроенная подвеска, а также несколько разных режимов вождения, таких как EV, ECO и SPORT, позволяют экономить топливо.

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