Volvo снимет с производства свой самый дешевый седан. Фото

Volvo осознает популярность кроссоверов и движение к электрическому будущему. Поэтому свой самый дешевый седан – Volvo S60 – компания снимет с производства до конца июня 2024 года.

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Еще одна причина – низкий спрос в сравнении с основными конкурентами. Mercedes C-class и BMW 3 series продаются намного лучше. Детали стали известны Motor1.

Производство Volvo S60 остановят в США. Там место на конвейере вместо седана займет большой электрический кроссовер Volvo EX90. Это намного более практичный автомобиль с тремя рядами кресел в салоне.

Но и дороже. Цена Volvo EX90 – от 78 000 долларов. За седан Volvo S60 сегодня в США просят минимум 42 000 долларов.

Также недавно стало известно о том, что производитель пытается "убежать" от высоких тарифов – для этого производство недорогого электрокроссовера Volvo EX30 необходимо вывести из Китая.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят нового соперника Nissan Leaf – электромобиль Chevrolet Bolt.