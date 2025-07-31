Skoda Octavia стала совсем другим автомобилем: официальные фото

Новая модель Skoda Octavia A9 стала совсем другим автомобилем. Знаменитый недорогой автомобиль скоро официально рассекретят в следующем поколении. Производитель подготовил серьезные изменения.

Видео дня

Новую Skoda Vision O покажут осенью 2025 года на Автошоу в Мюнхене как предвестника Skoda Octavia Combi EV. Об автомобиле рассказали на сайте компании.

В этом случае производитель отдает приоритет кузову универсал. Известно, что длина автомобиля составит примерно 4,7 м. Новый Volkswagen Golf 9 поколения будет построен на этой же платформе SSP.

Не секрет, что Skoda Octavia A9 давно намеревались превратить в электрокар. И такой автомобиль должен был изначально появиться к 2025 году. Однако в этом году покажут разве что прототип с намеком на серийную машину. В продажу она может отправиться в 2027 году.

Однако кроме этого у покупателей останется возможность купить Skoda Octavia A8 с гибридными, бензиновыми и дизельными силовыми установками.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda готовит необычный автомобиль для фанатов бренда.