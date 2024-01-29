Volkswagen сделает свой недорогой бестселлер еще лучше. Фото

Знаменитый недорогой бестселлер Volkswagen Golf недавно показали после обновления. Теперь модель прошла модернизацию, и ее готовятся сделать еще лучше, оснастив самым мощным двигателем.

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Volkswagen Golf R – топовый вариант известной во всем мире модели. Линейка R традиционно представлена автомобилями с мощными моторами, доработанной подвеской и дизайном. Первые детали сообщили на сайте немецкой компании.

Новый VW Golf 8 R, судя по фото, после рестайлинга изменится незначительно. Спереди видны подсвеченный логотип бренда и горизонтальная светодиодная полоса. В остальном дизайн не претерпит больших изменений. Но от стандартной машины спортивный хэтчбек будет отличатся бамперами с крупными воздухозаборниками.

Ожидается, что под капотом останется 2-литровый бензиновый турбомотор. Его мощность значительно превысит 300 сил. Останется и полный привод. Обновленная модель будет доступна только с 7-ступенчатым роботом DSG.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Hyundai готовит более мощный вариант своего нового недорогого кроссовера.