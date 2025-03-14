Volkswagen решил судьбу SEAT на 10 лет: что будет с доступными машинами

Автомобильное подразделение испанской компании SEAT внутри концерна Volkswagen отвечает за производство доступных машин. Недавно над компанией сгустились тучи, но в концерне решили судьбу производителя по-своему.

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Как стало известно Motor1, модели SEAT Leon, Ibiza и Arona – основа линейки испанского бренда – останутся в продаже еще минимум на 10 лет. В начале 2024 года появилось первое упоминание о новом кроссовере SEAT Arona. Тогда же стало известно про рестайлинг SEAT Ibiza 2025.

В сеть даже просочились первые фото этих автомобилей. Обе модели претерпят модернизацию, получат обновленную внешность и более современные интерьеры. Также ожидаются гибридные силовые установки в линейке.

Сообщалось ранее, что автомобильное подразделение SEAT закроют. Но, похоже, у компании есть будущее. Ситуация улучшилась, когда с начала 2024 года продажи выросли на 12%, а рекордный оборот увеличился на 1,4%.

Ожидалось, что бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, полностью вытеснит SEAT. Но покупатели не готовы отпускать знаменитый бренд.

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