В сети напомнили про дешевых соперников Camry от Ford. Фото

Линейка моделей Ford сильно преобразилась и, как известно, осталась без седанов. Однако у производителя еще есть несколько недорогих моделей, которые соперничают с Camry в консервативном сегменте.

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Кроме Mustang, у Ford фактически не осталось легковых моделей на глобальном рынке. Компания решила сосредоточиться на кроссоверах, внедорожниках и пикапах. Но, как сообщает Motor1, классические седаны Ford пока остаются в продаже.

Ford Taurus (Ближний Восток) и Ford Mondeo (Китай) с ценой около 20 000 долларов – седаны, которые на рынке выступают соперниками Toyota Camry и других среднеразмерных моделей. У них современный дизайн и оснащение, но в Европе и США компания не планирует предлагать эти автомобили.

Недавно стало известно, что в немецком городе Саарлуи предприятие по сборке Ford Focus будет функционировать до ноября 2025 года. После завод остановит конвейер.

В первую очередь отказ от Ford Focus связывают с падением продаж. В компании отмечают, что хотят производить машины самых популярных сегментов. Хотя соперники Focus других брендов остаются востребованными.

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