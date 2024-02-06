Volkswagen показал неожиданного соперника Renault Logan. Фото

Бюджетный седан Volkswagen Virtus является уверенным игроком в сегменте доступных практичных автомобилей, где приходится соперничать с Renault Logan. Производитель показал неожиданный вариант своей машины, которая удивила дизайном.

Детали сообщает Motor1. WV Virtus – компактный автомобиль, который пришел на смену известному седану Volkswagen Polo. У машины теперь очень современный дизайн, который соответствует корпоративным стандартам немецкого производителя.

Однако конкретный экземпляр Virtus выделяется из линейки моделей. И дело не только в насыщенном фиолетовом оттенке кузова. Как видно, автомобиль претерпел конструктивную модернизацию.

Бюджетный седан WV лишили крыши. При этом это не кабриолет – крыша как таковая не складывается и никуда не прячется, она отсутствует в принципе.

Дополнительно за спинками передних кресел установили поручень. Машину специально подготовили в единственном экземпляре перед визитом бразильского президента на местный завод Volkswagen, где производят стандартные модификации Virtus.

Ранее OBOZ.UA показывал новую недорогую модель Skoda, которую готовят к премьере.