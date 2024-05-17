Volkswagen и Renault отказались создавать совместный бюджетный автомобиль

Volkswagen планирует разработать бюджетный автомобиль дешевле 20 000 евро для сегмента электрокаров. В компании рассматривали партнера в лице Renault. Однако от сотрудничества в создании совместной дешевой машины отказались.

Детали рассказывает Carscoops. Ранее стало известно, что VW рассматривает разработку новой бюджетной модели на электротяге, которая может появиться после 2025 года. Но сообщалось также о сомнениях руководства по поводу этих планов.

В руководстве компании на данный момент не уверены на 100%, что дешевый электрокар с такой ценой удастся вывести на рынок. Все зависит от того, можно ли заработать на этой машине. Внутри автопроизводителя четко понимают, что проект должен получиться прибыльным.

Видимо, такая неуверенность побудила на переговоры с потенциальным партнером – брендом Renault, который является одним из лидеров европейской электрификации. Но переговоры не привели к соглашению, а немецкий автопроизводитель в итоге нашел в себе уверенность самостоятельно разработать бюджетный электромобиль.

Ранее был представлен предсерийный прототип электромобиля Renault Twingo, который отправится в продажу в 2026 году по низкой цене.

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