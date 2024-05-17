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Volkswagen и Renault отказались создавать совместный бюджетный автомобиль

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Renault Twingo

Volkswagen планирует разработать бюджетный автомобиль дешевле 20 000 евро для сегмента электрокаров. В компании рассматривали партнера в лице Renault. Однако от сотрудничества в создании совместной дешевой машины отказались.

Детали рассказывает Carscoops. Ранее стало известно, что VW рассматривает разработку новой бюджетной модели на электротяге, которая может появиться после 2025 года. Но сообщалось также о сомнениях руководства по поводу этих планов.

В руководстве компании на данный момент не уверены на 100%, что дешевый электрокар с такой ценой удастся вывести на рынок. Все зависит от того, можно ли заработать на этой машине. Внутри автопроизводителя четко понимают, что проект должен получиться прибыльным.

Renault Twingo 4

Видимо, такая неуверенность побудила на переговоры с потенциальным партнером – брендом Renault, который является одним из лидеров европейской электрификации. Но переговоры не привели к соглашению, а немецкий автопроизводитель в итоге нашел в себе уверенность самостоятельно разработать бюджетный электромобиль.

Ранее был представлен предсерийный прототип электромобиля Renault Twingo, который отправится в продажу в 2026 году по низкой цене.

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