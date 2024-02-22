Volkswagen готовит новый вариант недорогого кроссовера Tiguan. Фото

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения ранее представили официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда. Теперь в компании создали увеличенный вариант этой модели. Машину показали на первых фото.

Дизайн все еще держат в секрете, однако машину уже показали на фото в сети в ходе дорожных испытаний. Детали рассказывает Carscoops.

На изображениях показали новый кроссовер VW до премьеры, которая ожидается до конца 2024 года. Автомобиль называется Volkswagen Tayron. Но, например, в США машину могут вывести на рынок под именем VW Tiguan и продавать только как 7-местный кроссовер. Европейские покупатели тоже получат этот автомобиль.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый увеличенный VW Tiguan должен получить знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи.

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