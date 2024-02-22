Дешевый кроссовер Renault, которому не нужен бензин, показали на новых фото

Совсем недавно Renault показала модернизированную модель Dacia Spring EV 2025 года. Это самый дешевый электрический кроссовер на европейском рынке. Автомобиль после официальной премьеры показали на новых фото.

Изображения публикует NetCarShow. Рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако новый Spring сохранил компактные габариты и остался меньше в сравнении с бюджетным кроссовером Duster.

Электрический кроссовер Dacia Spring получил новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расшили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Несмотря на то, что общий силуэт и линия остекления не изменились, все кузовные панели, включая двери, выполнены по новой штамповке.

В салоне Dacia Spring полностью изменилось оформление и отделочные материалы. Дизайн стал современнее, появился крупный монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов. Мощность мотора, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Эти показатели после обновления не изменились.

Как и емкость батарейного блока (26 кВтч), который обеспечивает запас хода 220 км. Но главная цель – сохранить низкую стоимость. Цена Dacia Spring в Европе начинается с 17 000 евро. И даже за самый дорогой вариант просят менее 22 000 евро. Стоимость модернизированной машины объявят позже.

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