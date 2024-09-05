Volkswagen готовит свой самый дешевый кроссовер: каким он будет

Недорогие модели Volkswagen в 2025 году станут более массовыми. Компания готовит свой самый дешевый кроссовер для одного из самых популярных сегментов.

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Детали стали известны Carscoops. Недорогой кроссовер Volkswagen, как ожидается, представят официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда в 2025 году. Известно, что новинка окажется компактнее и дешевле VW T-Cross.

Новая модель пока известна под кодовым названием Project VW 246. Фактически, с салоном для пятерых человек на рынок отправят соперника Dacia Sandero Stepway и Renault Kardian.

По информации инсайдеров, дизайн будет вдохновлен внешностью более крупного Volkswagen Tiguan 3 поколения. Этот автомобиль был представлен совсем недавно.

Ориентировочная мощность турбированного двигателя объемом 1 л – до 120 л.с. Ближайшим родственником автомобиля может стать новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq с длиной кузова до 4 м, который тоже готовят к премьере.

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